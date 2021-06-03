الموارد المائية تكشف تفاصيل جديدة بشأن ملف المياه

2021/06/03 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، وجود اجتماع مرتقب مع ايران بشأن ملف المياه، مشددة على ضرورة تقاسم الضرر بين البلدان في فترات الشح.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد علي راضي، في تصريح صحفي، اليوم (3 حزيران 2021) إن "هناك حوارات مستمرة ضمن اللجان التفاوضية والفرق الفنية سواء على مستوى دعم ملف المياه بشكل عام بالإضافة إلى ملف التفاوض، مبينا أن "هناك دعما كبيرا من قبل رئيس الوزراء في تخويل وزير الموارد المائية مبعوث خاص واعطاء قوة للمفاوض العراقي للملف الفني في توقيع البروتكول الذي صادق عليها مجلس الوزراء وحاليا في المراحلة الاخيرة عند الجانب التركي للوصول إلى الصيغة النهائية من حصة العراق من المياه لنهر دجلة".

وأضاف أن"هناك لقاءات فنية مستمرة مع الجانب السوري، بالاضافة إلى اجتماع مرتقب خلال الأيام القليلة مع الجانب الايراني وتتمحور هذا الاجتماعات في ضمان حصة العراق المائية خصوصا في فترات الشح، مشددا أنه "يجب أن يكون هناك تقاسم للضرر في فترات الشح ".

وأكد راضي على "ضرورة التفاوض بخصوص ملف حصة العراق في الأنهر الرئيسة وكذاك التوسع الذي حصل في انشاء المشاريع الخزينة والاروائية في دول المنبع، مبينا أن "موقف العراق واضح جدا برفض التوسع وان كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تقر بضرورة حفظ حقوق دول المصب وحقوق دول المستفيدة من حوض النهر وضمان حصص عادله للهذا الدول".

وأوضح، أن "العراق يسعى في ظروف الشح الى تقاسم الضرر وكذلك في الظروف الاعتيادي يسعي للحصول على حصة عادلة ضمن متطلبات وحقوق تاريخية له".

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