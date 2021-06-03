بعد انضمام العرب إلى الإئتلاف.. قائمة الأحزاب التي قد تطيح نتانياهو

2021/06/03 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار 12 عاما، استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التمسك بالسلطة والتصدي لمحاولات إزاحاته، لكن الآن تحالف خصومه السياسيين حتى الإسلاميين العرب بهدف التخلف منه.

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