التعليم العالي تكشف موعد امتحانات الكورس الثاني

2021/06/03 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، الخميس، موعد امتحانات الكورس

الثاني، فيما بينت انه لم يتم حتى الآن

حسم آلية إجراء الامتحانات لطلبة

الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية.

ونقلت الصحيفة الرسمية

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