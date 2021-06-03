مشكلة كل عراقي !

2021/06/03 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

يعترض البعض ويقول: بل هي مشكلة كل

إنسان، وأقول: لعلها مشكلة غالب الناس

فالدنيا سباق مسافات طويلة، والجميع

لايريد أن يخسر السباق.

يقاتل ليصل الى المنصب، ويقول، أنا

لاأطمع بالبقاء فيه أب

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