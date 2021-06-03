ناشطون من كركوك يطلقون حملة على مواقع التواصل لمحاسبة المسؤولين

2021/06/03 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق ناشطون من مدينة كركوك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل المحافظ ومسؤولين آخرين في الحكومة المحلية بالمدينة، بسبب تردي الوضع الخدمي فيها.

الحملة التي بدأت منذ يومين تحت عنوان حان الوقت إرحل يقول ناشطون انها تطالب برحيل المحافظ المفروض على المدينة منذ احداث أكتوبر عام الفين وسبعة عشر ، كما طالبوا بإجراء تغييرات في المناصب الإدارية بالمحافظة محمليهم مسؤولية تردي الخدمات.

وسبقت هذه الحملة خلال الأيام الماضية اعتصامات واحتجاجات على الواقع المتردي للمدينة من ناحية الامن والخدمات ، وانتشار الفساد ، والقمامة في شوارع المدينة إضافة الى انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية ورفع سعر امبير الكهرباء الى خمسة عشر الف دينار.

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