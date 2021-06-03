النزاهة: حكمان بالحبس وغرامة مالية بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف

2021/06/03 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكمين بالحبس وفرض غرامة مالية بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف على خلفية خروقات وهدر بالمال العام.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الحكمين الحضوريين الصادرين عن محكمة جنايات مكافحة الفساد تضمنا حكما بالحبس لمدة اربع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار وذلك على خلفيَّة أخذ مبلغ ثلاثمئة ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاص بمدرج مطار النجف الجديد على إحدى الشركات الأهلية وصدور حكم مشابه على خلفية طلبه مبالغ ماليَّةً لإحالة مشروع عقد استثمار كراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف لأحد المستثمرين.

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