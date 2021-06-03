الاستخبارت تضبط 6 عجلات محملة بالحنطة المهربة في محافظتين

2021/06/03 | 12:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن ضبط 6 عجلات محملة بـ(١٨٩) طن من مادة الحنطة المهربة والمخالفة لشروط للاستيراد في ديالى وصلاح الدين.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفرزها تمكنت من ضبط (٦) عجلات محملة بمادة الحنطة المهربة والتي لاتحمل اوراق رسمية بحمولة اربعة عجلات بمحافظة ديالى محملة ب (٩٩) طن […]

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