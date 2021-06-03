2021/06/03 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 189 طنا من الحنطة المهربة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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