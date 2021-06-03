2021/06/03 | 12:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد كشفها لملفات فساد .. طبية في حلبجة: آسايش السليمانية اعتقلتني واودعتني بغرفة مع النساء الدواعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 12:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كشفها لملفات فساد .. طبية في حلبجة: آسايش السليمانية اعتقلتني واودعتني بغرفة مع النساء الدواعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كشفها لملفات فساد .. طبية في حلبجة: آسايش السليمانية اعتقلتني واودعتني بغرفة مع النساء الدواعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).