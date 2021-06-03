2021/06/03 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سيكون للبرلمان موقف".. الحداد يعد الإستقطاعات الضريبية من الرواتب مخالفة لقانون الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سيكون للبرلمان موقف".. الحداد يعد الإستقطاعات الضريبية من الرواتب مخالفة لقانون الموازنة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سيكون للبرلمان موقف".. الحداد يعد الإستقطاعات الضريبية من الرواتب مخالفة لقانون الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).