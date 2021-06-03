ماركس / إنجلز والبربرية - عبد الحسين سلمان



ماركس / إنجلز والبربرية - عبد الحسين سلمان
2021/06/03 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان ماركس / إنجلز والبربريةعلى أبوابنا عصر جديد من البربرية ….مجلة Business Week  لعام 2004والكل يعود إلى داره غارقاً في الفكر؟/ لأنّ الليل قد هبط ولم يأتِ البرابرة./ ولأن أناساً قدموا من الحدود/ وقالوا أن ليس ثمة برابرة./ والآن … ماذا نفعل بدون برابرة؟/ لقد كان هؤلاء نوعاً من حل ....

قسطنطين كافافي سَيَأتِي بَرَابِرَةٌ آخَرُون.

سَتُخْطَفُ إِمْرَأَةُ الإِمْبرَاطُور.

سَوْفَ تُد ......

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