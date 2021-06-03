ماركس / إنجلز والبربرية - عبد الحسين سلمان

2021/06/03 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان ماركس / إنجلز والبربريةعلى أبوابنا عصر جديد من البربرية ….مجلة Business Week لعام 2004والكل يعود إلى داره غارقاً في الفكر؟/ لأنّ الليل قد هبط ولم يأتِ البرابرة./ ولأن أناساً قدموا من الحدود/ وقالوا أن ليس ثمة برابرة./ والآن … ماذا نفعل بدون برابرة؟/ لقد كان هؤلاء نوعاً من حل ....



قسطنطين كافافي سَيَأتِي بَرَابِرَةٌ آخَرُون.



سَتُخْطَفُ إِمْرَأَةُ الإِمْبرَاطُور.



سَوْفَ تُد ......





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