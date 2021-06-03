ماركس / إنجلز والبربرية - عبد الحسين سلمان

#عبد_الحسين_سلمان ماركس / إنجلز والبربريةعلى أبوابنا عصر جديد من البربرية ….مجلة Business Week لعام 2004والكل يعود إلى داره غارقاً في الفكر؟/ لأنّ الليل قد هبط ولم يأتِ البرابرة./ ولأن أناساً قدموا من الحدود/ وقالوا أن ليس ثمة برابرة./ والآن … ماذا نفعل بدون برابرة؟/ لقد كان هؤلاء نوعاً من حل ....
قسطنطين كافافي سَيَأتِي بَرَابِرَةٌ آخَرُون.
سَتُخْطَفُ إِمْرَأَةُ الإِمْبرَاطُور.
سَوْفَ تُد ......
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