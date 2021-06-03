ايرادات الجمارك تتجاوز 104 مليارات دينار خلال النصف الاول من 2021

2021/06/03 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الجمارك، الخميس، تحقيق ارتفاع ملحوظ في ايراداتها تجاوز 104 مليارات دينار خلال النصف الاول من العام الحالي.

وقال إعلام الهيئة العامة للجمارك في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة الجمارك حققت زيادة وارتفاعاً ملحوظاً في ايراداتها المتحققة خلال الاشهر الخمسة الحالية من هذه السنة والتي بلغت (104،681) مائة واربعة مليار وستمائة وواحد وثمانون مليون دينار، مقارنة بالأشهر نفسها من السنة السابقة".

وأكدت الهيئة أن "هذا الانجاز يأتي بعد تظافر الجهود والمتابعة المستمرة والتصدي لكافة أوجه التلاعب والخروقات والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، فضلاً عن تسهيل إنجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على التعاون مع الهيئة الامر الذي إنعكس بشكل ايجابي على ارتفاع الايرادات الكمركية".

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