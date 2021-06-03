خام البصرة الخفيف يواصل الارتفاع ويتجاوز الـ 71 دولاراً

2021/06/03 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادواصل خام البصرة الخفيف الارتفاع، اليوم الخميس، متجاوزاً "71" دولاراً.‏بينما سجل سعر برميل النفط من خام البصرة الثقيل، "67" دولاراً.‏ويأتي هذا الإرتفاع في سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.‏وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي ‏‏69.94 دولارا للبرميل، ومزيج مربان الاماراتي 70.00 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.71 دولارا للبرميل، وسجل ‏نفط بوني الخفيف النيجيري 70.15 دولارا، وجيراسول الانغولي 70.74 دولارا.‏

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