ضبط عجلات محملة بالحنطة المهربة في ديالى وصلاح الدين

2021/06/03 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، ضبط عجلات محملة بمادة الحنطة المهربة في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكر بيان للاستخبارات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط (6) عجلات محملة بمادة الحنطة المهربة والتي لاتحمل اوراق رسمية بحمولة اربعة عجلات بمحافظة ديالى محملة بـ(99) طنا من تلك المادة والمخالفة لشروط الاستيراد و عجلتين في صلاح الدين محملة بـ(90) طنا من تلك الحنطة".

واضاف "تم ضبط المواد المهربة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق سائقي تلك العجلات".

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