وزير الدفاع الأميركي يبحث مع ولي العهد السعودي سبل إنهاء الصراع اليمني

2021/06/03 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، التزام واشنطن بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها، وذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب بيان عن وزارة البنتاغون، فإن الوزير أوستن، بحث مع ولي العهد السعودي، عدداً من ملفات الأمن الإقليمي، لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، كما ناقش أوستن، مع ولي العهد السعودي، بحسب البيان، الجهود الثنائية المستمرة لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية، كما شدد أوستن بحسب البيان، على أن واشنطن تعتبر الرياض ركيزة مهمة في بنية الأمن الإقليمي.

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