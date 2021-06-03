2021/06/03 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، بيانا بشأن الإجراءات الخاصة بمنحها الترخيص لمطار كركوك.‏ وذكرت السلطة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “نود أن نوضح للرأي العام ‏بخصوص ما يتعلق بالإجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطة الطيران توضح بشأن الإجراءات الخاصة بمنحها الترخيص لمطار كركوك المركز الخبري الوطني.

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