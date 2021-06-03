العدل: إطلاق سراح 70 حدثاً خلال الشهر الماضي

2021/06/03 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة العدل، الخميس، عن اطلاق سراح 70 حدثاً خلال ‏خلال شهر ايار 2021.‏

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث كامل امين ‏هاشم، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2021)، ان "الدائرة أطلقت سراح (43) حدثا موقوفاً لعدم ‏ثبوت الادلة و ( 16) حدثا بالتخلية بعد انقضاء مدة ‏المحكومية و (6 ) احداث بالإفراج الشرطي لحسن سلوكهم ‏و اجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث ‏الاجتماعي و مصادقة الجهات القضائية و (5) حدثا بالعفو ‏الخاص".‏واضاف هاشم ان "الدائرة اتخذت كافة التدابير ‏والاجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير ‏وتأمين النزلاء والاحداث أمام المحاكم‎" ‎

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