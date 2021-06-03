2021/06/03 | 12:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران المدني توضح بشأن إجراءات منح الترخيص لمطار كركوك الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني توضح بشأن إجراءات منح الترخيص لمطار كركوك الدولي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني توضح بشأن إجراءات منح الترخيص لمطار كركوك الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).