خام البصرة يتجاوز الـ 71 دولارا

2021/06/03 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار خام البصرة الخفيف اليوم الخميس، ارتفاعا تعدى الـ 71 دولارا.

وسجلت اسعار خام البصرة الخفيف 71.17 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.41%، وارتفع الخام البصرة الثقيل المصدر لآسيا إلى 67.02 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.46%، عن يوم امس الأربعاء.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 69.94 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الاماراتي 70.00 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.71 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.15 دولارا، وجيراسول الانغولي 70.74 دولارا.

PUKmedia / وكالات

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