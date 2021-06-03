وزيرة الهجرة تؤكد ضرورة تفعيل قانون الناجيات الايزيديات

2021/06/03 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق ان الوزارة تتابع حقوق الايزيديين، مشددة على ضرورة تفعيل فقرات قانون الناجيات الايزيديات.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الخميس، ان وزير الهجرة وخلال زيارة لها الى قضاء شيخان، اكدت "ضرورة تفعيل فقرات القانون الذي شرع مؤخراً في مجلس النواب العراقي والذي يعنى بشؤون الناجيات والتي تمخضت عنها هيئة مستقلة مرتبطة بالامانة العامة لمجلس الوزراء"، مبينة انها سوف تتابع شخصيا مع الامين العام لمجلس الوزراء من اجل الوصول الى الحلول الناجعة.

وشددت الوزيرة ايفان فائق على ان "الوزارة ماضية بمتابعة حقوق الايزيديين لاسيما الناجيات اللاتي تعرضن للخطف والسبي وانتهاك حقوقهن بابشع صورها من قبل عصابة داعش الارهابية"، موضحة ان "الوزارة لن ولم تهادن اي جهة ساهمت وساعدت على انتهاك حقوق هذا المكون الاصيل وستبقى دائماً داعمة وناصرة لهذا المكون في جميع المحافل المحلية والدولية".

وأضافت "سنعمل كحكومة لمتابعة المختطفات وارجاعهن الى ذويهن بالتنسيق مع المجتمع الدولي بما فيها المنظمات الدولية".

PUKmedia / اعلام وزارة الهجرة

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