ثمرة لاول مرة تزرع في العراق

2021/06/03 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عامين، بدأت فكرة زراعة في العراق

بعد أن قامت مجموعة تضم عشرات المهندسين

الزراعيين العراقيين بزيارة مصر لمعرفة

الطريقة المتبعة هناك من قبل

المزارعين، لزراعة أشجار الموز في

المناطق الحارة.

يقول عبد

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