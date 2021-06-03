نائب محافظ كربلاء يتحدث عن

2021/06/03 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد نائب محافظ كربلاء، اليوم

الخميس، "فوضى التكاتك" الموجودة في

مركز المدينة القديمة، والتي بدأت تؤثر

سلباً على حركة المشاة وباقي العجلات

الاخرى، كاشفاً، ان اغلب هذه "التكاتك"

تعود الى منتسبين في وز

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