واشنطن تخصص مكافئة لمن يدلي بمعلومات عن مكان زعيم تنظيم القاعدة في المغرب

2021/06/03 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خصصت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ سبعة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود الى تحديد مكان زعيم تنظيم القاعدة في المغرب “أبو عبيدة يوسف العنابي”.

وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن وزارة الخارجية الاميركية أن واشنطن عرضت مكافئة بمبلغ سبعة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود الى تحديد مكان المطلوب أبو عبيدة وهو جزائري الجنسية والذي أصبح زعيما للتنظيم خلفا لعبد المالك دروكدال الذي قتل في حزيران الفين وعشرين شمالي مالي على يد القوات الفرنسية، مشيرة الى أن المدعو أبو عبيدة مدرج منذ عام الفين وخمسة عشر على القائمة الأميركية للإرهابيين العالميين وفي عام الفين وستة عشر أدرج اسمه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

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