اسعار الذهب في الاسواق العراقية.. المثقال يتجاوز الـ400 الف

2021/06/03 | 13:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس.

وارتفعت اسعار الذهب في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 398.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 393.5 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 398 الفاً و 410 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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