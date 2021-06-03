اسعار الذهب في الاسواق العراقية.. المثقال يتجاوز الـ400 الف

يس عراق: بغداد
تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس.
وارتفعت اسعار الذهب في أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 398.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 393.5 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 398 الفاً و 410 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 370 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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