من داخل غرفة تجارة بغداد السفير الإماراتي يكشف عن خطط بلاده - عاجل

2021/06/03 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قال سفير دولة الإمارات لدى العراق سالم عيسى الزعابي، ان دولته حريصة على تعزيز علاقاتها وروابطها التجارية والاقتصادية مع العراق.

جاء ذلك لدى زيارة الزعابي اتحاد الغرف التجارية العراقية حيث التقى عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية الذي أكد بدوره رغبة العراق في تعزيز العلاقات التجارية الإماراتية - العراقية.

وبين الزعابي أن "العديد من الشركات الإماراتية الكبرى ترغب بالاستثمار في العراق"، مضيفاً: "لقائي مع الزهيري كان مثمرا ، لا سيما في ظل حرص الاتحاد على تعزيز العلاقات الاقتصادية".

بدوره وضح الزهيري حرص العراق على تقوية الأواصر الاقتصادية مع الامارات قائلا: "إن العراق يوفر بيئة استثمارية مساعدة للشركات الإماراتية".

وأضاف "ان اتحاد الغرف التجارية لديه خطط لتنظيم منتدى إماراتي عراقي يجمع قادة الأعمال من كلا البلدين".

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