المالية النيابية تجهّز ملف

2021/06/03 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، أبرز المحاور التي ستطرح في جلسة استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

وقال عضو اللجنة، حمة رشيد في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الوزير سيتم استجوابه بعدة قضايا من ضمنها رفع سعر الدولار".

وأضاف أن "تذبذب اسعار الصرف وارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي هو بسبب العرض والطلب والتعامل التجاري الذي يتم عن طريق الدولار فضلا عن تخزين المواطنين للدولار وتفضيله على الدينار".

وبشأن ارتفاع أسعار النفط وآلية استثماره، أكد رشيد أن "الاموال الفائضة من ايرادات النفط في ظل ارتفاع الأسعار ستستثمر في تغطية عجز الموازنة العامة".

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