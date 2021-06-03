النزاهة تعتقل مديراً عاماً وموظفين في إحدى دوائر المالية بميسان

2021/06/03 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاصاعتقل فريق من هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، مديراً عاماً وموظفين في ‏إحدى دوائر المالية بمحافظة ميسان.‏

وقال مصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقاً من هيئة النزاهة، اعتقل مدير ضريبة ‏ميسان وعدد من الموظفين".‏

وأضاف المصدر، أن "الفريق كان قد اعتقل يوم امس أيضا، عدداً من الموظفين في دائرة ‏الحماية الاجتماعية بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري"‏‎.‎

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