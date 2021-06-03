الحشد يرفع شعار التعويض أمام النفط في ممتاز السلَّة

2021/06/03 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمارتشهد قاعة الشعب المغلقة في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس ، مباراة من العيار الثقيل تجمع المتصدر فريق النفط مع الحشد الشعبي في لقاء لحساب الدور الأخير من المرحلة الثانية للدوري الممتاز بكرة السلة . وقال مدرب فريق الحشد الشعبي علي فرحان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" المباراة في غاية الأهمية لتعويض المباراة السابقة الذي خسرها بشكل غريب أمام نفط البصرة "،مبيناً أن " الفريق أنهى استعداداته وهو على اتم الجاهزية لخوض هذا اللقاء المصيري خصوصاً بعد التحاق المحترف الجديد جيفري الذي سيكون أضافة جديدة للفريق مع ما يملكه الفريق من طاقات شابة يعول عليها الجهاز الفني في هذه المهمة".واوضح فرحان ان " سيناريو الخسارة امام نفط البصرة كان مؤلماً بسبب الظروف التي اثرت بشكل كبير على وضع الفريق من بينها انقطاع التيار الكهربائي لعدة مرات بالاضافة الى عدم جاهزية القاعة بشكل تام ".ويحتل فريق الحشد الشعبي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد الشرطة صاحب المركز الثاني والمتصدر فريق النفط .

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