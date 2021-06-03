شرطة نينوى تلقي القبض على هارب من سجن الموقف والتسفيرات

2021/06/03 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني، اليوم الخميس، القبض على هارب من سجن الموقف والتسفيرات بعد سيطرة عصابات داعش على الموصل.

الحمداني قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية شرطة الحدباء ( مركز شرطة الغزلاني ) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على احد الهاربين من سجن الموقف والتسفيرات بعد سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل المتهم الهارب ( خ غ ي م ) المطلوب وفق المادة ( ٤٠٦ ق ع ) والمتهم بقضية قتل شخصين عام ٢٠١٣، حيث جاء باعترافاته قيامه بتنفيذ جريمة القتل في حينها".

واضاف البيان، انه "تم القبض عليه في منطقة ( حي الغزلاني ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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