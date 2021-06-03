الدنمارك تقر قانوناً لترحيل عادة طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا

2021/06/03 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق برلمان الدنمارك اليوم الخميس على مشروع قانون يسمح بإعادة ترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا.

وسيتيح مشروع القانون للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلونها إلى مراكز لجوء في دول شريكة، قد تكون خارج أوروبا، حيث تبحث حالات مقدمي طلبات اللجوء.

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