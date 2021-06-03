العدل تعلن عن إطلاق سراح 70 حدثاً خلال الشهر الماضي

2021/06/03 | 13:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن اطلاق سراح 70 حدثاً خلال ‏خلال شهر ايار 2021.‏ وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث كامل امين ‏هاشم، في بيان، ان “الدائرة أطلقت سراح (43) حدثا موقوفاً لعدم ‏ثبوت الادلة و ( 16) حدثا بالتخلية بعد انقضاء مدة ‏المحكومية و (6 ) احداث بالإفراج الشرطي لحسن سلوكهم […]

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