2021/06/03 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، إطلاق سراح 70 حدثا ‏خلال شهر أيار الماضي.‏ وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث، كامل امين ‏هاشم، بحسب بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الدائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تعلن إطلاق سراح 70 حدثا خلال أيار الماضي‏ المركز الخبري الوطني.

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