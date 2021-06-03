صحة الاقليم: العفن الاسود لا ينتقل بين المواطنين

2021/06/03 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عدم تفشي مرض العفن الاسود، لافتا الى انه من الامراض غير المعدية.

وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة خلال مؤتمر صحي تابعه PUKmedia: ان مرض العفن الاسود من الامراض القديمة، ولا علاقة له بفايروس كورونا، موضحا، انه تم تسجيل حالة اشتباه بالمرض في السليمانية.

واضاف: ان مرض العفن الاسود لا ينتقل بين البشر، وينشط في بيئة قذرة داعيا المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية الى اتخاذ تدابير صحية وقائية لتجنب الإصابة به.

وبشأن اللقاح المضاد لفايروس كورونا، اكد برزنجي استمرار المواطنين بتلقي اللقاح المضاد للفايروس، مشيرا الى ان الوجبة الجديدة منه مخصصة للذين ينتظرون تلقيه للمرة الثانية.

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