العراق يفوز بعضوية مجلس ادارة الاتحاد العربي للرماية

2021/06/03 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد العراق منصب عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي للرماية في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مساء امس الاربعاء الثاني من حزيران يونيو 2021 م الجاري بحضور رؤساء الاتحادات ل ( 15 ) دولة عربية لدوره الرائد والحيوي في خدمة رياضة الرماية وتطور مستوى لاعباته ولاعبيه ومشاركته بكافة الفعاليات العربية والدولية والاولمبية.

وفاز صبيح مراد كاظم رئيس الاتحاد العراقي للرماية بمنصب عضو الاتحاد العربي والمهندس دعيج خلف العتيبي من الكويت رئيسا للاتحاد العربي واللواء حازم حسني محمد من مصر نائبا للرئيس والسيد طارق بدوي من المغرب نائبا ثانيا.

كما فاز بمنصب عضوية الاتحاد العربي للرماية بدورته الجديدة (2020 – 2024 ) كل من السادة ( العميد غسان فؤاد من الاردن – سلمى الكعبي من الامارات - العميد الدكتور سيف الدين ميرغني من السودان – العميد عبد الله علي المطوع من قطر – بطرس ادمون من لبنان – نزار الماضي من الاردن – الامير سعود بن خالد بن عبد الله أل سعود من السعودية – العقيد علي السالم من سورية - محمد بن سليمان من سلطنة عمان - معن بركات من فلسطين – عادل قريش من ليبيا - محمد احيد سيدينا من موريتانيا – عبد الغني علي علي من اليمن ).

ونظم الاتحاد المصري للرماية مستضيف البطولة مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مجلس الادارة الجديد واجتماع الجمعية العمومية حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وعدد من السفراء ورؤساء وممثلي الاتحادات العربية للعبة ووسائل الاعلام المصرية والعربية ومثل العراق كل من السيد صبيح مراد كاظم رئيس الاتحاد العراقي للرماية والسيد مندوب مكي السعد امين سر الاتحاد العراقي.

واستهل المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لمصر العربية اعقبه عرض فلم قصير للدول العربية المشاركة بالبطولة ثم القيت كلمات ترحيبية بالوفود المشاركة من قبل اللواء حازم حسني محمد لرئيس الاتحاد المصري للرماية ثم كلمة المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس للاتحاد العربي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

وفي ختام الفعالية تكريم رؤوساء الوفود بدروع تذكارية وشهادات تقديرية من قبل وزير الشباب والرياضة المصري المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس للاتحاد العربي للعبة واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري .

ومن الجدير بالذكر بان البطولة العربية للرماية ستنطلق اليوم الخميس الثالث من يونيو 2021 وتستمر لمدة عشرة ايام .

PUKmedia / ابراهيم محمد شريف / القاهرة

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