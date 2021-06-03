الجمارك تعلن تحقيق زيادة وارتفاع ملحوظ في ايراداتها

2021/06/03 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس،

عن زيادة وارتفاع ملحوظ في ايراداتها

المتحققة خلال الاشهر الخمسة الحالية

من هذه السنة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تحقيق زيادة وارتفاعاً

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