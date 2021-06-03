ضبط 8 شاحنات محملة بمواد مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية

2021/06/03 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الخميس، ضبط 8 شاحنات محملة بمواد

متنوعة مخالفة من قبل تحريات جمرك

المنطقة الشمالية.

وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "قسم التحري ومكافحة

التهري

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