صحة ذي قار تصدر توضيحاً بشأن الفطر الأسود

2021/06/03 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت دائرة صحة ذي قار اليوم الخميس،

المواطنين على أخذ لقاحات مكافحة

كورونا عبر منافذ التطعيم المنتشرة في

عموم البلاد لتعزيز مناعتهم ووقايتهم

من الأمراض الخطيرة من بينها الفطر

الأسود.

وقال مدير دائرة ص

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