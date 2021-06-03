جودي فوستر ضيفة في حفل أفتتاح مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعين، وتستلم السعفة الذهبية - سمير حنا خمورو

2021/06/03 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو تفتتح المخرجة والممثلة والمنتجة الأمريكية جودي فوستر ضيفة شرف مهرجان كان السينمائي، الدورة 74 مساء يوم الثلاثاء 6 تموز / يوليو والذي سيقام على مسرح قصر المهرجانات وسيختتم يوم السبت 17 تموز ، ويرأس لجنة التحكيم السيناريست والمخرج الاميركي سبايك لي.بعد الممثلة الفرنسية جين مورو ، والمخرج الايطالي برناردو بيرتولوتشي ، والممثلة والمخرجة جين فوندا ، والممثل جان بول بيلموندو ، والمخرج الاسباني ......





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