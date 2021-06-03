حفل توقيع ديوان بالانكليزية للشاعر حسن النواب في استراليا

2021/06/03 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيرث – الزمان احتفت مدينة بيرث الاسترالية بصدور المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر العراقي حسن النواب عن دار فرمانتل برس ، والمعنونة – قصائد لا تنام-.واقيم في المدينة حفل توقيع مشترك مع شاعرتين صدرت لهما في مدينة بيرث مجموعتان ايضاً.وتناولت قصائد النواب التي صدرت باللغة الانكليزية ، لمحات جمالية وعاطفية في تجليات العلاقة […]

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