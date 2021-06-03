2021/06/03 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

تستعد لجنة مكافحة الفساد، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، لتنفيذ اوامر قبض بحق شخصيات بارزة، متورطة بقضايا فساد، وفق اعترافات ادلى بها المعتقلين لدى اللجنة.

وقال النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "وفق اعترافات المعتقلين لدى لجنة مكافحة الفساد، هناك شخصيات وأسماء بارزة متورطة بقضايا فساد، وهناك حملة سوف تنفذ لاعتقال هذه الشخصيات خلال الفترة القليلة القادمة، بعد اكمال التحقيقات وصدور اوامر القبض القضائية".

وأشار الزجراوي الى ان "كل الفعاليات السياسية والشعبية، تدعم اي جهد حكومي لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهذا دعم مهم في محاربة الفساد، لكن هناك بعض الاطراف والجهات السياسية تحاول عرقلة اي جهد لمحاربة الفساد، كون الشخصيات المتهمة والمتورطة بملفات الفساد تابع لها، وهي من توفر لهم الحماية السياسية طيلة السنوات الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعتقلون اعترفوا.. أسماء بارزة بـ"قبضة" لجنة أبو رغيف قريباً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعتقلون اعترفوا.. أسماء بارزة بـ"قبضة" لجنة أبو رغيف قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).