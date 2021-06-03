الشباب والرياضة تؤكد افتتاح ملعب المدينة مطلع تموز المقبل

2021/06/03 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكدت وزارة الشباب والرياضة أن ملعب المدينة في الحبيبية سيكون جاهزاً بنسبة 100% خلال الشهر الحالي بعد اكمال بعض الاضافات ليتم افتتاحه مطلع شهر تموز المقبل في حال حضر رئيس الاتحاد الدولي الى العراق أو لم يحضر .وقال مدير الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" جميع فقرات الملعب الأساسية تم اكمالها بشكل نهائي"، مبيناً أن" هناك توجيهاً من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بإضافة مصاعد خاصة بكبار الشخصيات الى المقصورة وتوفير خدمات متكاملة على مستوى الجناح الرئاسي ".وأضاف عبد الواحد أن" بعد اكتمال هذا الفقرات سيكون الملعب جاهز 100% للافتتاح الذي من المؤمل أن يكون في بداية تموز المقبل "، لافتاً إلى أن " الملعب سيفتتح في حال حضر رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو الى العراق أو لم يحضر".وتابع عبد الواحد أن" السنة الحالية ستشهد افتتاح أكثر من ملعب ، حيث سيتم افتتاح ملعب كركوك وملعب الزوراء وملعب الميناء اضافةً الى ملعب المدينة".وبخصوص الملاعب التي في قيد الانشاء قال عبد الواحد إن" العمل متواصل في ملعب صلاح الدين ونسبة الانجاز تجاوزت الـ 40% والعمل يسير بصورة صحيحة وبوتيرة متصاعدة، فيما تنتظر الشركة المنفذة لملعب ديالى الاولمبي اطلاق الموازنة لبدء العمل فيه، بعد أن تمَّ حسم جميع الاشكالات التي تتعلق بأرض الملعب ".وبخصوص ملعب الناصرية بين عبد الواحد أنه" تمَّ تشكيل لجنة من وزراة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط ونقابة المهندسين لكتابة توصيات كاملة بخصوص الملعب ".

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