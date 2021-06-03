العمل النيابية: 400 مليون دولار تخرج شهريا من البلاد بسبب العمالة

2021/06/03 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية من ارتفاع اعداد العمالة الأجنبية في العراق التي تسهم بخروج أكثر من اربعمئة مليون دولار شهرياً من البلاد ما يؤثر على الاقتصاد العراقي.

وذكرت اللجنة ان العدد التقريبي للعمال الأجانب في العراق يتراوح ما بين ستمئة الف الى ثمانمئة ألف عامل أجنبي، وأشارت الى ان الية دخول العمال الأجانب بحاجة الى مراجعة شاملة ، سيما وأن دخول تلك الاعداد الكبيرة أثر سلباً على الاقتصاد وتسببت بزيادة أعداد العاطلين عن العمل.

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