2021/06/03 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان إنه سيستمر في صفوف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل بعد أن ساعد الفريق على التتويج باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 11 عاما.ويستمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لوكاكو يؤكد استمراره مع إنتر ميلان خلال الموسم المقبل المركز الخبري الوطني.

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