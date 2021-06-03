ضبط كدس كبير للعتاد في محافظة الأنبار (صور)

2021/06/03 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات محافظة الانبار، الخميس، العثور على كدس عتاد كبير في المحافظة.

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وذكر قائد عمليات الانبار ناصر الغنام في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2021)، ان "قيـــــادة العمليــــات و قوة من مغاوير الانبار معززة بمفرزة معالجة من سرية هندسة ميدان لغرض مرافقة قوة تابعة خلية الصقور لغرض تنفيذ واجب مشترك تم العثور على كدس يحتوي على (قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم عدد/١٠٧ – اطلاقة مدفع عيار ٥٧ ملم عدد/١٧٤ – قاعدة صاروخ كاتيوشا محلية الصنع عدد/١".

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