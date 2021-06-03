2021/06/03 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن عطل طال في جميع أنحاء فرنسا رقم الاتصال بخدمات الطوارئ لدى مجموعة أورانج لساعات مساء أمس الأربعاء، إنه “خلل خطير وغير مقبول”.

وتعطلت أجهزة لنقل الاتصالات بأرقام خدمات الطوارئ والخطوط الأرضية بين 18.00 ومنتصف ليل الأربعاء الخميس.



وتعذر الاتصال بخدمات إنقاذ في جميع أنحاء فرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي اليوم الخميس، إن مصاباً “بمرض في القلب، توفي على ما يبدو” في موربيهان” غرب البلاد “لتعذر الوصول إلى خدمات الطوارئ في الوقت المناسب” بسبب هذا الفشل.

وأضاف أن “حادثتين أخريين تتعلقان بحالات في القلب والأوعية الدموية” في لاريونيون، لكن لا يمكنني القول إذا كان الوقت الذي استغرقه وصول المساعدة، طويلاً على غير العادة وإذا كان السبب هو رقم الطوارئ هذا”.

وتابع “المؤكد أن الناس شهدوا أنهم حاولوا الاتصال مرات ولم يتمكنوا من الحصول على مشغلين على الفور”.

وأكدت مجموعة أورانج المشغلة الخميس أن الشبكة “تعمل منذ منتصف الليل” لكنها لا تزال “تحت المراقبة”.

وأعلن دارمانان استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة أورانج ستيفان ريشار إلى الوزارة لتقديم إيضاحات للحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية الفرنسي يندد بتعطل خط الاتصال بالطوارئ والإسعاف في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية الفرنسي يندد بتعطل خط الاتصال بالطوارئ والإسعاف في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).