نشوب حريق كبير داخل شركة الصناعات البلاستيكية في ديالى

2021/06/03 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق كبير نشب داخل شركة الصناعات البلاستيكية في ديالى.

وذكر بيان للدفاع المدني ان “فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد حريق كبير اندلع داخل شركة رونق الجزيرة للصناعات البلاستيكية في ناحية جديدة الشط بمحافظة ديالى”.

واضاف، ان “10 فرق اطفاء طوقت النيران ومنعت امتدادها الى كميات هائلة من خام خزين المواد البلاستيك دخل الشركة”، مشيرا الى “انهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية”.

وطالب الدفاع المدني “بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق”.

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