2021/06/03 | 13:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر مرض الفطر الاسود او العفن الاسود واجهة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول وفي العراق بعد تسجيل اول حالة وفاة في محافظة ذي قار، وتسجيل حالة وفاة اخرى في محافظة السليمانية.

وقال وزير الصحة في اقليم كوردستان: ان المرض ليس بجديد كما انه لا يتنقل بين البشر وهو من الامراض القديمة، مشيرا الى ان المصابين بالامراض المزمة اكثر عرضة للاصابة.

وكان المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية الدكتور ياد نقشبندي قد اعلن الثلاثاء، عن تسجيل اول حالة وفاة بالفطر الاسود في محافظة السليمانية.

واضاف نقشبندي لـ PUKmedia، ان الشخص المتوفي من الجنسية العربية ويبلغ من العمر 78 عاما وكان يعاني من امراض مزمنة نوع السكري وامراض القلب.

واوضح الدكتور محمود سامي لـPUKmedia: ان العفن الاسود من الامراض القديمة، وينشأ في بيئة ملوثة وهو فطريات تؤثر في المرضى الذين مناعتهم صفر..



الامراض المزمنة والذين يتلقون العلاج الكيمياوي.

واضاف: ان المريض بالعفن الاسود يخضع بشكل يومي لعمليات، وتكون فرصة الشفاء محدودة.

يشار الى ان وزارة الصحة الاتحادية قد اعلنت الاحد، انه لم يتم لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى الآن.

ونقلت وسائل اعلام عن صحة كركوك، اليوم، عن تسجيل 4 اصابات بمرض العفن الاسود، اصحابها يعانون من امراض مزمنة.

واكد مصدر طبي لـPUKmedia: ان حالات مرض العفن الاسود، عديدة، مستغربا من وجود تكتم اعلامي رسمي، خاصة ان المرض قديم وليس له علاقة بفايروس كورونا المستجد.

واضاف: ان الفطر العفني او فطر الغشاء المخاطي، هو عدوى نادرة يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختصون: العفن الاسود لا يحتاج الى تكتم اعلامي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختصون: العفن الاسود لا يحتاج الى تكتم اعلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).