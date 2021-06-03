2021/06/03 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، تفاصيل قراري الحكم الصادرين

بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف

(أحد أعضاء مجلس محافظة النجف سابقا)،

مبينة أنَّ الحكمين جاء على خلفيَّة

عقدين خاصَّين بم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحق نائب المتهم "جواد الكرعاوي") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحق نائب المتهم "جواد الكرعاوي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).