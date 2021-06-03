2021/06/03 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس، مع الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية.بينما أكد الاجتماع بعدم وجود مبرر لوزارة المالية الاتحادية في عدم إرسال الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.وذكر بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة الإقليم لوفد المركز: لا مبرر من عدم إرسال مستحقاتنا المركز الخبري الوطني.

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