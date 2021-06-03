مؤسسة شاهد بذكرى رحيله: الامام الخميني (قدس) لم يكن طائفية ولا قومية بل كان اسلامية ربانية منتصرا للمظلومين

2021/06/03 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت مؤسسة شاهد الثقافية، اليوم الخميس، بيانا بذكرى رحيل قائد الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس).وقالت المؤسسة في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان ” الامام الخميني (قدس) لم يكن طائفية ولا قومية بل كان اسلامية ربانية منتصرا للمظلومين في العالم أيا كانت هويتهم.

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